Inter, entra nel vivo l'operazione Joao Mario

INTER JOAO MARIO / Tra i calciatori che l'Inter spera di piazzare in uscita in questi ultimi giorni che ci separano dalla chiusura del calciomercato, spicca sicuramente il nome di Joao Mario. I dirigenti nerazzurri sono in cerca di una sistemazione per il lusitano che ha diverse pretendenti le quali, però, non hanno fino ad ora formulato proposte che andassero al di là del prestito che non scalda l'Inter.

Qualcosa però potrebbe presto cambiare.

Secondo quanto riferisce il quotidiano portoghese 'A Bola', lo Sporting CP sta aumentando il pressing per riportare in patria il centrocampista che vuole tornare a giocare da protagonista per non perdersi la convocazione al prossimo Europeo. Il nodo principale sarebbe rappresentato dall'alto ingaggio percepito da Joao Mario, ma le chance di un passaggio allo Sporting, scrivono in patria, stanno aumentando.