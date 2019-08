Psg, dalla Spagna: il Real dice 'sì' allo stipendio shock per Neymar

PSG NEYMAR / Le voci sul possibile inserimento della Juventus nella corsa a Neymar devono scontrarsi con la realtà dei costi di un'operazione che potrebbe risultare esageratamente onerosa anche per un club ricco e potente come quello bianconero. Dalla Spagna arrivano infatti aggiornamenti sull'affare dell'estate, con RealMadrid e Barcellona in piena lotta per portar via il brasiliano dal Paris Saint-Germain.

Come riferisce 'Jugones', il calciatore avrebbe avanzato la propria richiesta relativamente al contratto che si avvicina ai 35 milioni di euro all'anno per cinque anni, vale a dire circa 175 milioni di euro complessivi. Cifra alla quale va poi chiaramente aggiunto il costo del cartellino che di certo non sarà inferiore a questa cifra.

Costi esorbitanti, ma che sempre secondo la stessa fonte il Real si sarebbe detto disposto a pagare e anche all'interno dello spogliatoio i calciatori si sarebbero detti d'accordo con il club nell'affrontare l'investimento, quindi non si dovrebbero creare problemi interni per la disparità salariale tra la stella brasiliana e gli altri grandi campioni a disposizione di Zinedine Zidane. La trattativa però resta comunque lunga e complessa.