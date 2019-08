CALCIOMERCATO INTER BAYERN MONACO RECA / Marc Roca, seguito anche dall'Inter, è molto vicino al Bayern Monaco. Il centrocampista spagnolo classe '96 ha raggiunto un accordo coi bavaresi sulla base, probabilmente, di un contratto quinquennale.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , la società bavarese sta ora provando con tutte le difficoltà del caso a raggiungere una intesa con l'. Nel caso non dovesse riuscirci, tuttavia, si è già detta disposta a pagare larisolutiva presente nel contratto in scadenza nel giugno 2022 e fissata a 40 milioni di euro. L'operazione verrebbe in parte finanziata dalla cessione di Renatoalper circa 20 milioni.