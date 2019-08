CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC BAYERN / Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, la pista Bayern Monaco resta calda per Mario Mandzukic. Come per Perisic, Niko Kovac sta spingendo con la sua società per l'acquisto dell'attaccante suo connazionale in uscita dalla Juventus.

Il 33enne, in scadenza nel giugno 2021 coi bianconeri e al Bayern già dal 2012 al 2014 con tanto di conquista del Triplete, verrebbe preso come alternativa a Robert Lewandowski.

Il club bavarese potrebbe accontentare il proprio allenatore considerato che davanti è palese come manchi un vero e proprio sostituto del bomber polacco.

Va comunque convinto appieno lo stesso classe '86, che teme di avere poco spazio vista la presenza nel reparto avanzato anche di Mueller. La società bavarese potrebbe provare a riprendersi Mandzukic, ora accostato pure al Barcellona e che in caso di permanenza a Torino rischierebbe di essere escluso dalla lista Champions di Sarri, con la medesima formula con cui ha strappato Perisic all'Inter, ovvero quella del prestito oneroso con diritto di riscatto.