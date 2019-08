VERONA CAGLIARI BARROW SIMEONE / Il Verona è alla ricerca di un rinforzo in attacco. Dopo l'acquisto di Amrabat, il club gialloblù è intenzionato ad acquistare una prima punta e i nomi sono due: Musa Barrow dell'Atalanta e Giovanni Simeone della Fiorentina.

Un ostacolo nella trattativa è rappresentato però dal, che ha messo nel mirino entrambi i giocatori, soprattutto dopo che Defrel è ormai sempre più vicino alla Sampdoria .

Come però sottolinea il 'Corriere dello Sport', l'argentino ex Genoa sarebbe più vicino ai sardi. I veneti dunque sarebbero sul punto di chiudere con l'Atalanta per il prestito dell'attaccante del Gambia: l'operazione sarebbe alle fasi conclusive e nelle prossime ore potrebbero esserci importanti novità.