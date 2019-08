INTER LAUTARO MARTINEZ / In attesa delle ultime mosse in entrata e uscita, l'Inter lavora al rinnovo di Lautaro Martinez. Come riportato da 'Sky Sport', oggi l'agente dell'attaccante argentino ha incontrato la dirigenza nella sede del club nerazzurro per discutere del prolungamento contrattuale del suo assistito.

Le due parti non hanno nessuna fretta e stanno trattando su un adeguamento rispetto agli 1,5 milioni di euro attuali d'ingaggio. Il nuovo contratto sarà fino al 2024. A prolungare l'accordo è la clausola rescissoria da 111 milioni di euro presente nell'attuale contratto del classe 1997, che gli agenti vorrebbero mantenere invariata. Come detto, non c'è nessuna fretta e il rinnovo si farà. Si attendono ulteriori sviluppi.