GENOA DONIS STOCCARDA ANDREAZZOLI / In Italia è arrivato giovanissimo, a 17 anni, per giocare nelle giovanili della Juventus. Ora, dopo alcune esperienze tra Svizzera, Francia e Germania, Anastasios Donis potrebbe tornare nella penisola per debuttare in Serie A.

Sulle tracce dell'attaccante anglo-greco (nato a Blackburn, ma nazionale ellenico), c'è infatti ildi Enrico.

Come riporta il 'Secolo XIX', il club ligure avrebbe infatti messo nel mirino l'attaccante classe 1996. Il giocatore dello Stoccarda, anzi, sarebbe stato già prenotato dalla società rossoblù, ma il suo arrivo potrebbe però dipendere dall'eventuale cessione di Kouame. Il futuro dell'ivoriano resta in bilico, ma non è detto che Donis non possa arrivare anche con la conferma dell'ex Cittadella. Kouame sarà infatti impegnato a novembre nelle qualificazioni con la propria nazionale per le Olimpiadi di Tokyo 2020: Preziosi potrebbe dunque decidere di regalare ad Andreazzoli un nuovo rinforzo per il reparto offensivo indipendentemente dalla partenza del giovane africano.