INTER LECCE ICARDI / La posizione dell'Inter nei confronti di Mauro Icardi non cambia. Nelle ultime ore sono circolate delle indiscrezioni su un possibile reintegro in gruppo dell'attaccante argentino anche per le esercitazioni tattiche, voci che non trovano però conferme.

Si è addirittura parlato di una convocazione da parte diper l'esordio in campionato contro il, ma l'ex capitano resta ai margini del progetto nerazzurro e non prenderà parte alla prima partita della stagione. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

Come avvenuto finora, infatti, nell'allenamento a porte chiuse programmato questa sera a San Siro l'attaccante argentino parteciperà solo alla parte atletica, per poi essere escluso da quella tattica. Come anticipato da Calciomercato.it, però, al momento la volontà di Icardi resta quella di rimanere a Milano e all'Inter. Juventus e Napoli restano alla finestra in attesa di ulteriori sviluppi: la 'telenovela' continua.