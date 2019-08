MILAN MONACO KESSIE / Franck Kessie e il Monaco. Il club biancorosso ha messo nel mirino il centrocampista ivoriano, mai finito realmente nella lista degli incedibili di Marco Giampaolo.

L'affare potrebbe davvero decollare nelle prossime ore: ne sono convinti in Francia dove 'L'Equipe' parla addirittura di un accordo già raggiunto tra ile la società del Principato, che nelle scorse settimane si erano già ritrovate a parlare tra loro per la cessione di. Per tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti Clicca Qui!

La testata transalpina sottolinea infatti come le due società abbiano già raggiunto un accordo per la cessione del giocatore, valutato circa 35 milioni di euro. Ora spetta proprio alla società monegasca convincere l'ivoriano a lasciare il Milan per trasferirsi nel Principato.