WATFORD OKAKA DINAMO MOSCA / Il suo arrivo nello scorso gennaio è stato fondamentale per portare l'Udinese alla salvezza, ora Stefano Okaka potrebbe ripartire dalla Russia.

L'attaccante umbro è in uscita dale, come riferisce 'Sky Sport', su di lui c'è l'interesse della. Il club russo starebbe lavorando ad un prestito con obbligo di riscatto. Nelle prossime ore è previsto incontro fra Carlo, fratello e manager dell’attaccante e i dirigenti della Dinamo per trovare l’intesa economica.