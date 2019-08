INTER RENATO SANCHES LILLA / Renato Sanches sarà un nuovo giocatore del Lilla. L'affare che porterà il centrocampista portoghese dal Bayern Monaco al club transalpino è ormai in dirittura d'arrivo, con il giocatore che sosterrà nelle prossime ore le visite mediche.

Niente Inter dunque per il classe 1997, che voleva lasciare il Bayern Monaco e che poteva risultare un'occasione interessante per i nerazzurri ed altri club di Serie A . Per tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti Clicca Qui!

Come riferisce 'France Football' il giocatore è già in Francia: l'ufficialità dell'affare arriverà dunque una volta sostenute le visite. Il giocatore si trasferisce a titolo definitivo, per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Sanches dovrebbe firmare un contratto della durata di quattro o cinque stagioni. Il centrocampista rappresenterebbe il colpo più caro della storia del club francese.