FIORENTINA NAPOLI CONFERENZA MONTELLA / Riparte con grande entusiasmo la stagione della nuova Fiorentina di Rocco Commisso. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli di Ancelotti, Vincenzo Montella ha esordito parlando subito del neo arrivato Ribery: "Sicuramente è indietro di condizione, ma ha voglia di mettersi a disposizione e di essere ancora competitivo, dando una mano sul campo ai tanti giovani che abbiamo. Sarà convocato e spero ci sia anche la possibilità di farlo giocare. È un giocatore straordinario, uno dei più grandi assistman degli ultimi dieci anni, ma non garantisce neanche lui la doppia cifra. Da qualche parte i gol vanno cercati".

Sul: "Hanno quantità e tanta qualità. Non so chi ci sarà davanti ma tutti garantiscono gol: dovremo essere molto stretti difensivamente e continui, poi letali quando abbiamo la palla". Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

Indicazioni, infine, sulla stagione che attende Federico Chiesa: "Prima punta? Ci avevo già pensato, ma bisogna lavorarci. Federico può giocare dappertutto, ma sulla fascia si esprime meglio e ha facilità di corsa. Lui in doppia cifra? Non è un obiettivo, ha le qualità per andare in doppia cifra. Spero si completi ancora di più in questa stagione per diventare un giocatore di livello mondiale".