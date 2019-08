BRESCIA CELLINO JUVENTUS OGBONNA / Dopo il colpo in attacco, ora il presidente Massimo Cellino sogna il grande nome per la difesa. Il mercato del Brescia non è affatto chiuso dopo l'arrivo di Mario Balotelli, anzi il presidente dei lombardi punta a rinforzare la difesa con un nome di prestigio. Uno dei candidati è Adil Rami, che si è recentemente svincolato dall'Oylmpique Marsiglia.

Uno degli altri candidati è Angelo Ogbonna. Il Brescia starebbe seriamente pensando al difensore classe 1988, chiuso in Inghilterra al West Ham da Diop e Balbuena. Il centrale ex Juventus potrebbe dunque tornare in Italia, come riferisce 'La Gazzetta dello Sport'. Oltre a lui nella lista delle 'Rondinelle' ci sarebbe anche Gabriel Paletta, che ha da poco concluso la propria esperienza in Cina.