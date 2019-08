CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Svolta inattesa nel futuro di Mauro Icardi.

Conteso da, ma sempre fermo nella sua posizione di voler rimanere all', l'attaccante argentino, secondo 'Sport Mediaset', sarà reintegrato in gruppo e potrebbe addirittura essere convocato per la prima partita di campionato contro il Lecce. Secondo l'emittente, questa sera Maurito prenderà regolarmente parte all'allenamento a porte chiuse a San Siro, durante il quale Antonioproverà le tattiche e gli schemi da utilizzare nella partita contro i salentini.