CALCIOMERCATO INTER VERONA SALCEDO / Nuova avventura in Serie A in vista per Eddie, attaccante classe 2001 di proprietà dell'Inter. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' l'Hellas Verona è al lavoro per cercare di regalare a Juric il baby attaccante nerazzurro.

Giuseppe Riso, agente di Salcedo, si è recato nella sede dell'Inter per cercare di chiudere l'affare sulla base di un prestito. La dirigenza nerazzurra vorrebbe infatti ripetere con il Verona quanto fatto con la Juventus per Kean.