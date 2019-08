p>CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ MANCHESTER UNITED SOLSKJAER / Nelle prossime ore è atteso in casail via libera delper l'approdo diin nerazzurro: mancano gli ultimi dettagli relativi alla parte di ingaggio che il club inglese pagherà contribuendo alla spesa della Benamata. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Anche Ole Gunnar Solskjaer, tecnico dei 'Red Devils', ha confermato la trattativa in corso per Sanchez. Ecco le parole riportate da 'Sky Sports UK': ''Ci sono dei contatti in corso con alcuni club. Come ho già detto, sta lavorando bene. Vediamo a settembre cosa succederà".