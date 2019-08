CALCIOMERCATO SASSUOLO GIOVINCO / Dopo Mario Balotelli, la Serie A potrebbe riabbracciare anche Sebastian Giovinco.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' l'ex attaccante dellaè finito nel mirino del, a caccia di un rinforzo nel reparto offensivo.

La trattativa non è facile per il classe 1987 ora in forza all’Al Hilal dopo le quattro stagioni disputate con la maglia del Toronto in MLS. Ma il Sassuolo ci proverà fino all'ultimo.