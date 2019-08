CALCIOMERCATO INTER NAPOLI ICARDI / In questi ultimi giorni di calciomercato bisogna stare attenti a qualsiasi dettaglio, soprattutto da quelli che arrivano dai profili social dei giocatori.

Ieri Mauro Icardi, attaccante argentino dell'Inter, ha preso parte alla festa di compleanno del connazionale Lautaro Martinez insieme al resto della squadra. Agli occhi dei più curiosi non è passato inosservato il video in cui Maurito si scatena sulle note di 'O surdato 'nnammurato', una delle canzoni napoletane più celebri. Proprio il Napoli è in attesa di una risposta da parte dell'attaccante dell'Inter che al momento però sembra ancora non convinto della destinazione: la volontà del giocatore quella di rimanere a Milano, Juve permettendo.