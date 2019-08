PROBABILI FORMAZIONI SERIE A / Tra domani e lunedì va in scena la prima giornata del campionato di Serie A, turno inaugurale della stagione 2019/20. Ad aprire le danze i campioni in carica della Juventus sul campo del Parma, poi l'anticipo di lusso tra Fiorentina e Napoli. Domenica aperitivo con Udinese e Milan, mentre in serata Roma e Lazio sfidano rispettivamente Genoa e Sampdoria. Il programma si chiude con il monday night tra Inter e Lecce. Ecco le probabili formazioni secondo gli inviati di Calciomercato.it.



Serie A, prima giornata di campionato: le probabili formazioni

PARMA-JUVENTUS sabato ore 18

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Karamoh, Inglese, Gervinho. A disp.: Colombi, Dermaku, Minelli, Gazzola, Grassi, Machin, Scozzarella, Sprocati, Siligardi, Kulusevski, Cornelius, Ceravolo. All. D'Aversa

Ballottaggi: Hernani 65%-Grassi 35%, Karamoh 50%-Kulusevski 50%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kucka Diakhate, Rigoni, Schiappacasse,

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Costa, Dybala, Ronaldo. A disp.: Buffon, Pinsoglio, De Ligt, Demiral, Danilo, Ramsey, Bentancur, Emre Can, Cuadrado, Mandzukic, Bernardeschi, Higuain. All. Sarri (indisponibile, in panchina Martusciello)

Ballottaggi: De Sciglio 50%-Danilo 50%, Bonucci 60%-De Ligt 40%, Costa 55%-Bernardeschi 45%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Perin, Pjaca

Giorgio Musso



FIORENTINA-NAPOLI sabato ore 20.45

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic; Benassi, Badelj, Pulgar; Chiesa, Boateng, Sottil. A disp.: Terracciano, Brancolini, Ceccherini, Ranieri, Venuti, Castrovilli, Biraghi, Zurkowski, Ribery, Montiel, Simeone, Vlahovic. All. Montella

Ballottaggi: Lirola 60%-Venuti 40%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Rasmussen

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Ruiz, Insigne; Mertens. A disp.: Ospina, Karnezis, Chiriches, Luperto, Maksimovic, Hysaj, Malcuit, Mario Rui, Elmas, Gaetano, Verdi, Ounas. All. Ancelotti

Ballottaggi: Hysaj 55%-Malcuit 45%, Ghoulam 60%-Mario Rui 40%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Milik

Bruno De Santis



UDINESE-MILAN domenica ore 18

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Jajalo, Mandragora, De Paul, Pezzella; Pussetto, Lasagna. A disp.: Nicolas, Perisan, Nuytinck, Opoku, Becao, Fofana, Balic, Barak, Walace, Matos, Teodorczyk, Nestorovski. All. Tudor

Ballottaggi: De Maio 50%-Becao 50%, Pussetto 55%-Fofana 45%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ter Avest, Coulibaly

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Bennacer, Calhanoglu; Suso; Piatek, Castillejo. A disp.: A. Donnarumma, Reina, Duarte, Conti, Biglia, Krunic, Kessie, Bonaventura, Paqueta, Silva, Leao. All. Giampaolo

Ballottaggi: Borini 65%-Kessie 35%, Castillejo 55%-Leao 45%, Bennacer 55%-Paqueta 45%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Caldara, Hernandez

Raffaele Amato

CAGLIARI-BRESCIA domenica ore 20.45

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Pinna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Ionita, Nainggolan, Deiola; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti. A disp.: Aresti, Romagna, Lykogiannis, Nandez, Oliva, Cigarini, Castro, Cerri, Desmedov. All. Maran

Ballottaggi: Deiola 55%-Nandez 45%

Squalificati: Rog

Indisponibili: Cragno, Klavan, Bradaric, Mattiello, Cacciatore, Han, Faragò

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Donnarumma, Ayè. A disp.: Alfonso, Mangraviti, Curcio, Semprini, Viviani, Zmrhal, Tremolada, Morosini. All. Corini

Ballottaggi: Ayè 55%-Tremolada 45%

Squalificati: Balotelli, Mateju

Indisponibili: Gastaldello, Ndoj, Magnani, Torregrossa

Nicola Lo Conte



ROMA-GENOA domenica ore 20.45

ROMA (4-2-3-1): Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, Cristante; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko. A disp.: Olsen, Mirante, Mancini, Cetin, Zappacosta, Santon, Diawara, Veretout, Pastore, Kluivert, Defrel, Schick. All.

Fonseca

Ballottaggi: Cristante 75%-Diawara 25%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Zapata, Criscito; Ghiglione, Radovanovic, Schone, Lerager, Barreca; Kouame, Pinamonti. A disp.: Jandrei, Marchetti, El Yamiq, Romero, Jagiello, Romulo, Cassata, Zennaro, Gumus, Sanabria, Favilli, Pandev. All. Andreazzoli

Ballottaggi: Barreca 50%-Romero 50%

Squalificati: Pajac, Agudelo

Indisponibili: Sturaro, Saponara

Simone Ducci



SAMPDORIA-LAZIO domenica ore 20.45

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari. A disp.: Falcone, Avogadri, Ferrari, Chabot, Regini, Depaoli, Leris, Bahlouli, Jankto, Ramirez, Thorsby, Bonazzoli. All. Di Francesco

Ballottaggi: Barreto 55%-Jankto 45%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Maroni

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Wallace, Luiz Felipe, Patric, Durmisi, Marusic, Cataldi, Berisha, Anderson, Adekanye. All. Inzaghi

Ballottaggi: Lazzari 60%-Marusic 40%, Parolo 50%-Cataldi 50%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Caicedo, Leiva, Lukaku

Andrea Gariboldi



SPAL-ATALANTA domenica ore 20.45

SPAL (3-5-2): Berisha; Vicari, Felipe, Cionek; Di Francesco, Murgia, Missiroli, Kurtic, D'Alessandro; Floccari, Petagna. A disp.: Thiam, Letica, Igor, Vaisanen, Strefezza, Dickmann, Valdifiori, Valoti, Mawuli, Jankovic, Moncini, Paloschi. All. Semplici

Ballottaggi: D'Alessandro 60%-Igor 40%, Floccari 65%-Moncini 35%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Fares

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Zapata. A disp.: Rossi, Djimsiti, Varnier, Skrtel, Ibanez, Reca, Pessina, Pasalic, Barrow, Muriel. All. Gasperini

Ballottaggi: Masiello 55%-Djimsiti 45%, Malinovsky 50%-Pasalic 30%-Muriel 20%

Squalificati: Ilicic, Sportiello

Indisponibili: Castagne

Martin Sartorio



TORINO-SASSUOLO domenica ore 20.45

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Berenguer, Aina; Belotti, Zaza. A disp.: Rosati, Bonifazi,Singo, Ansaldi, Meitè, Millico, Baselli. All. Mazzarri

Ballottaggi: Lukic 60%-Baselli 40%, Aina 55%-Ansaldi 45%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Iago, Edera, Parigini

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Marlon, Rogerio; Traorè, Obiang, Locatelli; Brignola, Caputo, Boga. A disp.: Pegolo, Russo,Peluso, Goldaniga, Gravillon, Trippaldelli, Mazzitelli, Bourabia, Kolaj, Matri, Raspadori. All. De Zerbi

Ballottaggi: Marlon 55%-Peluso 45%, Brignola 60%-Gravillon 40%

Squalificati: Magnanelli, Berardi

Indisponibili: Duncan, Djuricic

Lorenzo Polimanti



VERONA-BOLOGNA domenica ore 20.45

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Tupta. A disp.: Berardi, Radunovic, Gunter, Bocchetti, Marrone, Dawidowicz, Adjapong, Danzi, Lee, Traore, Tutino, Pazzini. All. Juric

Ballottaggi: Zaccagni 55%-Tutino 45%, Tupta 65%-Pazzini 35%

Squalificati: Vitale, Di Carmine

Indisponibili: Badu, Crescenzi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Dzemaili, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. A disp.: Da Costa, Sarr, Bani, Calabresi, Mbaye, Paz, Nagy, Svanberg, Kingsley, Skov Olsen, Santander, Destro. All. Mihajlovic (indisponibile, in panchina De Leo)

Ballottaggi: Denswil 55%-Mbaye 45%, Dzemaili 51%-Kingsley 49%, Sansone 65%-Destro 35%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Mario D'Amiano



INTER-LECCE lunedì ore 20.45

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez. A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, Bastoni, Lazaro, Dimarco, Dalbert, Borja Valero, Gagliardini, Barella, Politano, Esposito. All. Conte

Ballottaggi: Vecino 55%-Barella 45%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Godin

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Shakov; Falco, Lapadula. A disp.: Vigorito, Pierno, Dell'Orco, Benzar, Riccardi, Vera, Tabanelli, Haye, Mancosu, Farias, Dubickas, La Mantia. All. Liverani

Ballottaggi: Rispoli 55%-Benzar 45%, Calderoni 50%-Dell'Orco 50%, Shakhov 34%-Farias 33%-La Mantia 33%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lo Faso, Fiamozzi, Meccariello

Michael Cuomo