DIRETTA LIVERPOOL ARSENAL LIVE / E' già tempo di primi scontri diretti in Premier League. Alle 18.30 Liverpool-Arsenal metterà di fronte le uniche due squadre a punteggio pieno del campionato. I 'Reds' proveranno a sfruttare il fattore campo per dare il primo strappo della stagione, mentre per i Gunners sarebbe un ottimo segnale anche uscire da Anfield con almeno un punto.

Calciomercato.it vi offre la sfida in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane. All. Klopp

ARSENAL (4-3-3): Leno; Maitland-Niles, Luiz, Sokratis, Monreal; Guendouzi, Xhaka, Willock; Pepe, Aubameyang, Ceballos. All. Emery

Classifica Premier League: Liverpool e Arsenal 6, Leicester 5, Manchester City, MAnchester United, Tottenham, Brighton, Bournemouth, Sheffield, Crystal Palace, Everton, Chelsea e West Ham 4, Burnely, Aston Villa, Norwich e Southampton 3, Wolves 2, Newcastle e Watford 0.