Serie A, su Sky arriva Dazn: l'offerta

SERIE A SKY DAZN / Novità in arrivo per quanto riguarda lo svolgimento del prossimo campionato dal punto di vista della programmazione in TV.

Secondo quanto rivelato da 'La Gazzetta dello Sport', sulla piattaforma 'Sky' dovrebbe essere disponibile un canale multisport con il meglio della programmazione 'Dazn', ricalcando quanto messo in pratica con le piattaforme 'Eurosport' e 'Fox Sport'. Tale canale potrebbe essere incluso in alcuni pacchetti oppure diventare accessibile dietro un prezzo vantaggioso per i vecchi clienti della TV satellitare.

Per tutte le notizie della giornata CLICCA QUI!