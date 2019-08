CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ICARDI DYBALA/ Stando a quanto riportato dal 'Giornale', la possibilità di uno scambio fra l'Inter e la Juventus con protagonisti Mauro Icardi e Paulo Dybala sarebbe ancora un'ipotesi da non scartare.

Una pista, quella del percorso all'inverso per i due attaccanti argentini, che potrebbe infatti riaccendersi nelle ultime battute di questa sessione estiva di calciomercato. Un passaggio di Dybala in nerazzurro e di Icardi in bianconero infatti, potrebbero risolvere molti problemi per i due club di Serie A.