CALCIOMERCATO JUVENTUS PSG PJANIC EMRE CAN VERRATTI/ Il calciomercato si accende in queste ultime giornate di trasferimenti. In particolare, secondo 'Tuttosport', sarebbero ben sei i nomi sul piatto fra la Juventus e il PSG. Oltre a Paulo Dybala infatti, ci sarebbero altri cinque nomi sul piatto per i due top club europei.

Leonardo vorrebbe infatti portare a Parigi Emre Can e Pjanic e, per riuscire a strappare il giocatore tedesco, avrebbero proposto il nome di Julian Draxler, accostato nelle scorse stagioni ai bianconeri. La Juventus però preferirebbe portare alla Continassa Angel Di Maria, esperto tuttofare della squadra di Tuchel. Non solo, il PSG si muove anche per il centrocampista bosniaco con la Vecchia Signora che ha subito risposto sondando il terreno per Marco Verratti, titolare della Nazionale di Roberto Mancini.