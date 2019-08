Inter, il piano di De Laurentiis per Icardi

CALCIOMERCATO INTER NAPOLI ICARDI DE LAURENTIIS / Quale sarà il futuro di Mauro Icardi è sicuramente l'argomento più caldo di questo momento del calciomercato. L'argentino non è considerato funzionale dal tecnico Antonio Conte per il suo nuovo progetto tecnico alla guida dei nerazzurri.

Oltre alla, in cima alle preferenze del calciatore, anche ilstarebbe seguendo questa situazione.

Secondo quanto affermato da 'La Gazzetta dello Sport' la pista napoletana non sarebbe ancora sfumata per l'ex capitano della Beneamata, nonostante l'ultimatum scaduto formalmente ieri. De Laurentiis infatti sembrerebbe disposto a voler attendere ancora: il numero uno dei partenopei sarebbe a conoscenza della necessità della Juventus di fare cassa per arrivare all'argentino e starebbe sperando che questo impasse convinca alla fine il calciatore a sposare il progetto campano. La proposta per Maurito intanto sarebbe sempre sul tavolo: 7,5 milioni di euro per cinque anni.