CALCIOMERCATO NAPOLI LLORENTE JAMES RODRIGUEZ/ Dopo l'arrivo di Hirving Lozano, stellina messicana, il Napoli non ha intenzione di fermarsi in questi ultimi giorni di calciomercato, come riportato dal 'Corriere dello Sport'.

Nonostante l'attesa per Mauro, il nome sempre più caldo è quello di Fernando, centravanti svincolato per il quale gli azzurri si sarebbero mossi con l'agente. Per le ultime notizie sul mercato di Serie A---> clicca qui!

L'idea è quella di un contratto biennale sui 2,5 milioni di euro e può concretizzarsi dopo la prima giornata di campionato a Firenze. E intanto, resta sempre viva la pista che porta a James Rodriguez, trequartista colombiano del Real Madrid.