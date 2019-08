Juventus, la mossa di Paratici per arrivare a Icardi

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ICARDI / La Juventus continua a desiderare Mauro Icardi per il proprio reparto offensivo. Il calciatore sarebbe assai contento di legarsi alla squadra bianconera, considerata la piazza preferita in caso di addio all'Inter. Stando a quanto si legge su 'La Gazzetta dello Sport', il DS bianconero Paratici avrebbe scelto la strategia per strappare Maurito ai nerazzurri.

Il direttore sportivo si sarebbe calato decisamente sul fronte uscite per provare a raccogliere il denaro necessario per convincere la Beneamata a lasciar partire il proprio tesserato. Fondamentali in questo senso saranno le cessioni di alcuni elementi in uscita, tra cui Rugani, seguito dalla Roma , finito in orbita Barcellona ed Emre. A questi vanno aggiunti. entrambi non considerati incedibili dalla dirigenza della Vecchia Signora.

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!