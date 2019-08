CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ LLORENTE/ Sono diversi i problemi che stanno rallentando l'arrivo di Alexis Sanchez all'Inter. Stando infatti a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il club nerazzurro non avrebbe intenzione di contribuire per più di 4,5 milioni di euro per pagare l'ingaggio del giocatore cileno.

Inoltre, lo United sembrerebbe ancora dubbioso su un'eventuale partenza dell'ex Udinese, vista anche la coperta corta in attacco a disposizione di Ole Gunnar. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Così ritorna di moda il nome di Fernando Llorente, con il quale l'Inter avrebbe avuto dei contatti nelle ultime ore, anche per tutelarsi nel caso non dovesse arrivare Sanchez. Per lo spagnolo però, occhio proprio ai Red Devils ed al Napoli di Aurelio De Laurentiis.