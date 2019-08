p>NTER ICARDI DYBALA JUVENTUS SANCHEZ/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Giancarlo, ex giocatore della Juventus, ha parlato del possibile arrivo in Italia di Alexis, rivalutando la posizione di, attaccante che ieri ha compiuto 22 anni: "Credo sia la riserva di Lautaro, perché lo vedo bello tosto e credo piaccia molto anche all'allenatore Antonio". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Marocchi ha poi preso le parti dell'Inter in un possibile scambio fra Mauro Icardi e Paulo Dybala: "Se fossi nel club nerazzurro lo farei subito".