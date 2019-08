Milan, nuova offerta per Correa: la risposta dell'Atletico

CALCIOMERCATO MILAN ATLETICO MADRID CORREA / Continua a essere caldissimo l'asse Milano-Madrid per Angel Correa. 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina rivela di una nuova offerta presentata dal Milan per assicurarsi l'attaccante argentino: 42 milioni cash più il 30% sulla futura rivendita.

La proposta però non avrebbe convinto l', che avrebbe ribadito la sua valutazione per il calciatore: 55 milioni di euro. A complicare ancora di più l'operazione inoltre sarebbe la permanenza di, profilo seguito dai colchoneros, al Valencia.

