CALCIOMERCATO JUVENTUS CAN RAKITIC / La Juventus sta lavorando molto in uscita per cercare evitare un sovraffollamento in alcuni reparti del campo. Il centrocampo è uno di questi e dovrà registrare alcuni addii entro la fine della finestra di trasferimenti. Uno dei maggiori indiziati a lasciare la Continassa sembra Emre Can, corteggiato dal Barcellona.

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' di questa mattina, per arrivare il tedesco i catalani avrebbero messo sul piatto il cartellino di, non considerato indispensabile da. I bianconeri però non sarebbero intenzionati ad accogliere nuove pedine in un reparto già decisamente affollato. Nelle prossime ore il discorso verrà ripreso. Barcellona a parte, l'exlascerebbe la Vecchia Signora solo per Real Madrid o Bayern Monaco.

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!