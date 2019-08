Inter, Icardi dopo la festa di Lautaro: il commento sul suo futuro

CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Icardi è uscito alle 2 di notte dalla festa di compleanno di Lautaro, svoltasi in un noto hotel di zona Repubblica a Milano. Ad aspettarlo giornalisti, tra cui gli inviati di Calciomercato.it, e qualche curioso.

Il giocatore in tutti i modi ha cercato di depistare i presenti, dovendo però cedere tentando, quindi, di dribblare domande e riprese coprendosi coi palloncini nerazzurri ‘ingaggiati’ dagli addobbi dedicati al Toro. Una risposta piccata con chi gli chiedeva se fosse questa l’ultima serata da interista e un ‘si’ alla domanda “Inizierai una nuova avventura” che apre mille dubbi, ipotesi e scenari. In compagnia del giocatore anche la moglie-agenteche non ha rilasciato dichiarazioni.