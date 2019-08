Milan, no al Monaco per Kessie

CALCIOMERCATO MILAN MONACO KESSIE / Niente di fatto per Kessie al Monaco. Nelle scorse ore, era emerso il tentativo del club del Principato per il centrocampista del Milan.

I rossoneri, però, stando a quanto riportato da 'Sky Sport', avrebbero respinto la richiesta, reputando l'offerta dei monegaschi insufficiente. In più, anche il giocatore non sembrava convinto della destinazione. L'ivoriano dunque per ora resta al Diavolo.