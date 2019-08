TORINO WOLVERHAMPTON MAZZARRI / Il Torino perde 3-2 in casa con il Wolverhampton e vede complicarsi la strada per l'Europa League. Il tecnico granata Mazzarri ha commentato la gara a 'Sky': "Sentivamo molto la partita, in alcuni momenti eravamo contratti e abbiamo commesso più errori del solito. Siamo stati ingenui, ma non credo meritassimo di perdere.

Il 3-2 lascia tutto ancora aperto, al ritorno proveremo a essere più sciolti. La differenza di qualità si è vista, loro hanno giocatori da 40 milioni, ma ci credo ancora, non è finita. Loro erano più in condizione di noi e si vedeva, noi ci siamo radunati un po' in fretta e furia, ma non intendo usarlo come alibi, potevamo commettere meno sbagli.? Di mercato parla il presidente, io parlo di chi ho a disposizione".