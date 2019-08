EUROPA LEAGUE TORINO WOLVERHAMPTON / Sconfitta casalinga per 3-2 per il Torino contro il Wolverhampton, nell'andata dell'ultimo turno preliminare di Europa League. Primo tempo equilibrato con due occasioni per parte, il Toro colpisce una traversa con Nkoulou e impegna Rui Patricio con Izzo. Nel finale però (43') passano gli inglesi con un colpo di testa di Saiss deviato nella sua porta da Bremer.

Raddoppio Wolves al 59' conla riapre subito di testa (61') ma(73') porta a spasso la difesa granata siglando il tris e sembra chiudere tutti i giochi. Nel finale si scatena, che si procura e realizza il rigore della speranza (89') e poi con una sassata da fuori chiama al miracolosfiorando il clamoroso pareggio. E' durissima per gli uomini di Mazzarri, ma c'è ancora una speranza per il ritorno.