CALCIOMERCATO FIORENTINA RAPHINHA / Offensiva Fiorentina per Raphinha.

Secondo 'Sky Sport', considerato chesono per ora irraggiungibili, il club viola ha rotto gli indugi andando all'assalto dell'esterno brasiliano dello. La società di Commisso ha presentato una offerta di prestito da 3 milioni più obbligo di riscatto a 13. La proposta non dovrebbe essere sufficiente per strappare il sì ai portoghesi, ecco perché è previsto un altro - a Firenze sperano decisivo - rilancio per portarsi a casa il classe '96 di Porto Alegre.