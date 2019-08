FOTOGALLERY - Fiorentina, presentazione show di Ribery!

FIORENTINA PRESENTAZIONE RIBERY / Stasera, in un 'Franchi' gremito e in festa, la Fiorentina ha presentato Franck Ribery in pieno stile americano. "Sono molto felice di essere qua - ha esordito il campione francese, legatosi ai viola fino al 2021 - Parlo così bene l'italiano perché mi piace la lingua ma soprattutto la Fiorentina.

Sapevo già da tre settimane che sarei venuto qua.decisivo? Lui è un mio grande amico, come un fratello, mi ha detto di venire qua perché c'è una città bellissima. Ringrazioper aver chiesto ase potevo avere la numero 7. Lo ringrazio. Se giocherò alla prima giornata? Non sono ancora pronto per sabato, ma sono a disposizione del mister".