Roma, bordata di Nainggolan a Monchi: "Via per colpa sua"

CALCIOMERCATO ROMA NAINGGOLAN MONCHI CAGLIARI / Dopo appena un anno, Radja Nainggolan ha lasciato l'Inter. Per lui, ritorno al Cagliari, lì dove si è affermato in Serie A, ma il centrocampista belga ha dei rimpianti sulla sua esperienza alla Roma.

Nell'anticipazione di una lunga intervista concessa a 'Sky Sport', il giocatore ha dichiarato: "Andare via dalla Roma è stata dura. Ci sono state anche delle colpe mie, ma è stata la scelta di una persona che alla fine è andata via anche lui, quindi magari potevo anche rimanere...Bisogna prendere delle decisioni in certi momenti, ma diventano dei rammarichi inutili. Sono orgoglioso delle scelte fatte, ho ancora tanta voglia". Chiara l'allusione all'ex ds giallorosso