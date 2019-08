CALCIOMERCATO NAPOLI LLORENTE JAMES RODRIGUEZ / Il Napoli non vuole fermarsi a Hirving Lozano. Le “due poltrone” di cui parlò Carlo Ancelotti a luglio sono diventate una certezza: i partenopei lavorano seriamente a un altro colpo dopo aver messo a segno quello del messicano, il più costoso della loro storia.

La priorità della dirigenza è l’acquisto di una prima punta: con Mauro Icardi più lontano ogni giorno che passa, l’idea è garantire un’alternativa d’esperienza ad Arkadiusz Milik, senza velleità da titolare inamovibile.

Nessuno risponde all’identikit meglio di

Il navarro, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, avrebbe già dato il suo ok a vestire la maglia azzurra (firmerebbe un contratto biennale), ma ha chiesto qualche altro giorno per prendere la sua decisione, visto che sul tavolo ha diverse offerte, tra le quali quella del Manchester United.

Dal club partenopeo filtra ottimismo per l’affare, che sarebbe alternativo all’altro tormentone della sua estate: James Rodriguez. In questo momento, non ci sono ancora le condizioni per portarlo via da Madrid, visto che De Laurentiis continua a chiedere, irremovibile, un prestito con diritto di riscatto.

Nonostante le aperture di Zinedine Zidane, Jorge Mendes sa bene che il colombiano coi blancos non sarebbe protagonista assoluto (già vederlo con quel numero 16 fa uno strano effetto…) e la sua volontà resta quella di portarlo lontano dal Bernabeu nei prossimi giorni.

Per far sì che ciò accada, serve che i merengues concludano un altro acquisto, in qualsiasi settore del campo: le restrizioni delle liste Champions e Liga, obbligherebbero di fatto l’ex Bayern a restare fuori rosa. E non è un caso che l’agente abbia proposto a Florentino Perez l’acquisto di Bruno Fernandes dallo Sporting.

A quel punto, Florentino Perez (che continua a trattare anche per Neymar) potrebbe trovarsi quasi obbligato a disfarsi del 'Bandido', magari alle condizioni che De Laurentiis gli detta da tre mesi. Per ora, tuttavia, si tratta di ipotesi: senza acquisti, il Real si terrà James e il Napoli, oggi, ha in testa Fernando Llorente.