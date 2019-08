CALCIOMERCATO TORINO CAIRO RIBERY / "Potevamo prendere Ribery, se avessimo voluto...".

Prima del match contro il, valevole per l'andata del playoff, il patron e presidente delUrbanoha confermato quanto scritto da Calciomercato.it lo scorso 11 agosto, ovvero che il campione francese - poi andato alla Fiorentina - era stato proposto pure ai granata . "Non è il tipo di giocatore che cerchiamo - ha aggiunto Cairo a 'Sky Sport' - I colpi mediatici li ho fatti in passato, come per esempionel 2008. Non penso più a colpi mediatici, ma a cose utili e funzionali a noi".