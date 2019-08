p>NUOVO GOVERNO MATTARELLA / Nuovo, ecco le parole del Presidente della Repubblica Sergioal termine delle consultazioni con i vari capi partito, da Salvini della Lega a Di Maio del Movimento Cinque Stelle fino al Partito Democratico rappresentato da una delegazione: "Da martedì ci saranno nuove consultazioni per verificare se c'è una maggioranza. Sono possibili solo governi che ottengono la fiducia del Parlamento con accordi dei gruppi su un programma per governare il Paese, in mancanza di queste condizioni la strada è quella delle elezioni - riporta l'agenzia 'Ansa' - Il ricorso agli elettori è necessario se il Parlamento non è in grado di esprimere una maggioranza di governo. Mi è stato comunicato che sono state avviate iniziative tra partiti. Ho il dovere di richiedere decisioni sollecite", ha concluso Mattarella.