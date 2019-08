JUVENTUS RABIOT / Dopo poche settimane da calciatore della Juventus, Adrien Rabiot scalda i motori in vista dell'esordio in campionato contro il Parma in programma sabato pomeriggio. Intervenuto a 'Sky', il francese ha affermato: "Non vedo l'ora di iniziare questa avventura. Mi sento in forma, abbiamo lavorato molto quest’estate, ma siamo pronti per questo appuntamento.

Con il Parma sarà difficile, perché siamo la squadra da battere, e tutti daranno sempre il massimo contro di noi, ma siamo fiduciosi".

SARRI - "Il mister mi ha fatto un’ottima impressione. Ha una filosofia di gioco precisa e sa esattamente come dobbiamo giocare, sia in fase offensiva che difensiva. Abbiamo già assorbito alla grande i suoi concetti e stiamo lavorando bene con il suo staff".

CRISTIANO RONALDO - "Ho giocato molto quest'estate, perché avevo bisogno di adattarmi alla squadra. Sto riuscendo a creare un'ottima affinità con Cristiano Ronaldo, perché anche lui gioca sulla sinistra. Allenarmi con lui mi permette di migliorarmi tanto e la sua presenza fa benissimo al gruppo