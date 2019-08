Calciomercato Inter, incontro per lo scambio Biraghi-Dalbert

CALCIOMERCATO INTER FIORENTINA BIRAGHI DALBERT / Inter e Fiorentina continuano a lavorare per portare a termine lo scambio Biraghi-Dalbert. Domani - come riporta 'Sky Sport' - si terrà l'incontro tra le due società per cercare di trovare la quadra: Pradè sarà a Milano per provare a chiudere, avendo incassato il sì di Dalbert, dopo le difficoltà riscontrate per il ritorno al Nizza. L'operazione dovrebbe andare in porto con lo scambio di prestiti.