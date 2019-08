p>PARMA JUVENTUS NEDVED / Mauriziosalterà a causa della polmonite le prime due partite di campionato della: controin panchina andrà il suo vice, mentre per il debutto della Juventus la conferenza stampa vedrà come protagonista Pavel. Come comunicato dal club bianconero, infatti, il vicepresidente risponderà alle domande dei giornalisti alla vigilia dell'esordio del Tardini: appuntamento venerdì alle ore 13.30. Sarri ha già saltato l'amichevole contro la Triestina e ora è costretto al forfait anche per la prima giornata di campionato.