Milan, svolta Laxalt: beffa in arrivo

CALCIOMERCATO MILAN LAXALT SVOLTA MARSIGLIA ATALANTA / Diego Laxalt si appresta a lasciare il Milan. Il terzino uruguaiano non rientra più nei piani dei rossoneri: in queste ore il calciatore si è avvicinato con forza all'Atalanta. Accordo trovato e fumata bianca che sembrava davvero vicina ma arrivano novità che potrebbero far saltare il banco. Il Marsiglia - come riportano i colleghi della Gazzetta dello Sport - vorrebbe provare a soffiare l'ex Genoa ai bergamaschi: sul piatto un contratto più ricco - ben 2 milioni di euro netti a stagione - e Laxalt che adesso si è preso del tempo per riflettere. OM o Atalanta, il destino di Laxalt sarà comunque lontano dal Milan.