Calciomercato Juventus, colpo Neymar: buone notizie dalla Spagna!

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEYMAR REAL MADRID BARCELLONA / Altro capitolo della telenovela Neymar. Il brasiliano dovrebbe lasciare il Psg in questa sessione di calciomercato: la stella del club francese in questi giorni è stato accostato con insistenza a Juventus, RealMadrid e Barcellona. Nelle scorse ore i Blancos sembravano essere in vantaggio, ora le cose appaiono cambiate.

Dalla Spagna arrivano, infatti, ulteriori aggiornamenti: stando a quanto riporta 'Mundo Deportivo', il Real Madrid non si sarebbe mosso per Neymar e non dovrebbe farlo in futuro. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Il club di Perez - si legge - è soddisfatto degli attaccante in rosa. Buone notizie, dunque, per Juventus e Barcellona.