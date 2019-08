Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della 1a giornata

FANTACALCIO SERIE A 1A GIORNATA CONSIGLI FORMAZIONI / Dopo qualche mese di riposo si riparte alla grande con la prima giornata della Serie A 2019/2020. Tanta curiosità per questa nuova stagione che si aprirà con la sfida del Tardini dove la Juventus di Sarri verrà ospitata dal Parma. Nella serata è invece il turno di Fiorentina-Napoli, con la nuova viola pronta a stupire. Le sfide di cartello di domenica vedono il Milan in trasferta ad Udinese, mentre la Roma giocherà in casa col Genoa. Trasferta complicata per la Lazio di Inzaghi contro la Sampdoria di Eusebio Di Francesco. Chiude la giornata d'apertura la nuova Inter di Conte a San Siro contro il Lecce.

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli per la 1a giornata

Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Parma-Juventus sabato ore 18.00

⚡Hot: Gervinho è già in forma! Dybala da punta per prendersi definitivamente la Juve! Sì a Khedira

⛔Not: Danilo: un po' sorpresi dal suo arrivo, contro la velocità gialloblu può andare in difficoltà

⚽Sorpresa: Bruno Alves, l'uomo giusto per fermare CR7!

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Kucka, Barillà; Karamoh, Inglese, Gervinho

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo



Fiorentina-Napoli sabato ore 20.45

⚡Hot: Mertens-Fabian: Ancelotti pronto a partire a razzo! Vlahovic la carta viola da giocare!

⛔Not: Dragowski non è ancora quello di Empoli! La valanga azzurra può abbattersi contro di lui!

⚽Sorpresa: Ghoulam subito da bonus dopo una stagione da dimenticare!

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic; Pulgar, Badelj, Benassi; Chiesa, Boateng, Vlahovic

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens



Udinese-Milan domenica ore 18.00

⚡Hot: l'imprevedibilità di De Paul può far male! Kessie-Suso da bonus!

⛔Not: Castillejo fatica ad incidere da punta!

⚽Sorpresa: Criticato per tutta l'estate, Piatek è pronto a sparare nelle partite che contano!

Udinese (3-5-2): Musso, Becao, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Pussetto; De Paul, Lasagna.

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso; Piatek, Castillejo.

Cagliari-Brescia domenica ore 20.45

⚡Hot: Pavoletti non sbaglia queste partite! Donnarumma vuole stupire fin da subito!

⛔Not: Nainggolan da playmaker può faticare a portare bonus, non fidatevi ciecamente

⚽Sorpresa: Rafael vuole stupire per meritarsi la conferma tra i pali come vice-Cragno

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Ionita, Nainggolan, Nandez; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Magnani, Cistana, Martella; Bisoli, Tonali, Zmrhal; Spalek; Torregrossa, Donnarumma.



Verona-Bologna domenica ore 20.45

⚡Hot: Verre può essere l'uomo giusto! Palacio-Orsolini sono subito da bonus!

⛔Not: Silvestri rischia diversi malus!

⚽Sorpresa: Skov Olsen subito decisivo a partita in corsa?

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Rrahmani, Kumbulla; Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Pazzini

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Kingsley; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

Roma-Genoa domenica ore 20.45

⚡Hot: Dzeko è pronto a festeggiare il rinnovo, così come Zaniolo

⛔Not: Meglio evitare Lerager in questa prima giornata

⚽Sorpresa: Chi scommette sui calci da fermo di Schone?

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko. All. Fonseca.

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schone, Radovanovic, Barreca; Pinamonti, Kouamé. All. Andreazzoli.

Sampdoria-Lazio domenica ore 20.45

⚡Hot: Quagliarella e Immobile sono pronti a partire con il piede giusto. Ok Acerbi

⛔Not: Parolo potrebbe soffrire il dinamismo della Samp

⚽Sorpresa: Subito una prestazione di spessore per il nuovo biancoceleste Vavro?

Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Jankto, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari. All. Di Francesco.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Lucas Leiva, Parolo, Lulic; Luis Alberto; Correa, Immobile. All. Inzaghi.

SPAL-Atalanta domenica ore 20.45

⚡Hot: de Roon e Kurtic sono le certezze. Giusto puntare su Petagna

⛔Not: Skrtel potrebbe subire l'impatto con la Serie A

⚽Sorpresa: Berisha è pronto a vendicarsi della sua ex squadra

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Di Francesco; Petagna, Floccari. All. Semplici.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Skrtel, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. All. Gasperini.

Torino-Sassuolo domenica ore 20.45

⚡Hot: Ansaldi e Boga sono pronti a ripartire da dove avevano concluso: correndo e segnando

⛔Not: Qualche dubbio su Toljan

⚽Sorpresa: Obiang è pronto a bagnare il ritorno in Serie A con un bonus

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Ola Aina, Baselli, Rincon, Ansaldi; Berenguer; Belotti, Zaza. All. Mazzarri.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang, Traore; Djuricic, Caputo, Boga. All. De Zerbi.

Inter-Lecce lunedì ore 20.45

⚡Hot: Impossibile non menzionare Romelu Lukaku, senza escludere Sensi, mattatore in precampionato. Bene Farias nei pugliesi

⛔Not: Lucioni non ci convince

⚽Sorpresa: Candreva e D'Ambrosio hanno delle chance importanti in vista della stagione

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku. All. Conte.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Dell’Orco; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Falco; Farias, Lapadula. All. Liverani.