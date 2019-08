Calciomercato Milan, futuro Andre Silva: decisione presa

CALCIOMERCATO MILAN ANDRE SILVA FUTURO / Manca poco alla chiusura del calciomercato e il Milan continua ad essere alle prese con la mancata cessione di André Silva. L'attaccante portoghese sembrava ad un passo dal passaggio al Monaco ma la trattativa si è clamorosamente interrotta proprio sul traguardo. L'agente Mendes sta continuando a lavorare per trovare una sistemazione al suo assistito che gli permetta di giocare con continuità per non perdere la Nazionale, in viste del prossimo Europeo. L'ultimo post sui social ("Insisti, resisti e conquista") fa pensare che l'ex Siviglia si sia, in un certo modo, riavvicinato al Milan ma in questa estate Giampaolo gli ha sempre preferito Castillejo: un chiaro segnale di come la vita in rossonero sarebbe davvero complicata.

Con il calciomercato inglese chiuso la pista spagnola resta sempre quella più percorribile: il, con l'addio di Rodrigo, avrebbe bisogno di un nuovo attaccante. Andre Silva è ancora un'idea del Siviglia e anche dell'Espanyol. Le altre strade potrebbero portarlo in: in Francia il mercato è ancora aperto e gli ottimi rapporti di Mendes con Marsiglia e Lilla potrebbero spingerlo verso un nuovo campionato. Il Milan vuole almeno 25 milioni di euro: una cifra che lo Sporting, interessatosi al calciatore in queste ore per sostituire Dost, fatica a mettere sul piatto. Spagna o Francia: il destino dell'ex Porto sembra davvero scritto.