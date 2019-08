JUVENTUS SARRI ESONERO / Sarri esonerato prima di Natale: i dati dell''Osservatorio Eurobet', mostrano la poca fiducia degli scommettitori sull'allenatore della Juventus.

Il 92% ha scommesso sul suo esonero prima del 25 dicembre, una percentuale superata soltanto da quella di Vincenzo: per il tecnico dellal'esonero è stato scommesso nel 98% dei casi.

Decisamente più fiducia (o semplicemente quota più invitante) per Roberto D'Aversa: il 95% delle scommesse è sulla sua permanenza a Parma a Napoli, mentre per Ancelotti la percentuale scende al 94%. Infine, Conte: soltanto il 31% vede un suo esonero prima della pausa di Natale. Per lo scudetto, invece, bianconeri ancora favoriti con il 62% di preferenze, contro il 18% dell'Inter e il 16% del Napoli. Sempre in tema Juventus, il pessimismo contagia il 27% degli scommettitori per i quali sarà un anno a 'zero titoli'; per il 72% invece arriverà almeno un trionfo.