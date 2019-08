NAPOLI LLORENTE ICARDI / Icardi vuole restare a Milano ed allora il Napoli, scaduto l'ultimatum, rompe gli indugi e chiude per l'attaccante da regalare a Carlo Ancelotti: come riferisce 'gonfialarete.com', gli azzurri hanno affondato per Fernando Llorente.

Per l'ex attaccante della, svincolato dopo la fine del suo contratto con il, sarebbe pronto un contratto triennale da 2,5 milioni di euro a stagione e la formalizzazione dell'affare potrebbe arrivare lunedì prossimo, dopo l'esordio in campionato dei partenopei contro la Fiorentina.rappresenterebbe l'alternativa a Milik nello scacchiere tattico di Ancelotti ma in due potrebbero anche giocare insieme in alcuni frangenti della stagione.

Lo sprint per Llorente non significherebbe però la chiusura definitiva a Icardi: De Laurentiis proverà comunque a convincere l'argentino ad abbracciare la causa azzurra. Nel caso in cui l'ex capitano dell'Inter dovesse cambiare idea, accettando l'offerta del Napoli, ecco che i partenopei proverebbero comunque ad imbastire una trattativa con Marotta inserendo proprio Milik nell'affare.