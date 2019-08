INTER SANCHEZ ALLENAMENTO / Niente allenamento per Alexis Sanchez, ma il motivo non è dovuto ad una immediata partenza per Milano. L'attaccante cileno è oramai il primo obiettivo per l'attacco nerazzurro, ma sembrano esserci alcuni intoppi con l'ingaggio.

Nonostante questi rallentamenti, il giocatore oggi non si è allenato con la squadra.

Il motivo però è presto spiegato, come rivela il 'Sun'. Sanchez si sarebbe infatti recato nell'ambasciata americana per richiedere un visto per entrare negli Stati Uniti in vista della sfida amichevole che il suo Cile sosterrà contro l'Argentina ad inizio settembre. Il Manchester United era a conoscenza della cosa e ha autorizzato il giocatore a recarsi a Londra nell'ambasciata per sbrigare tutte le pratiche.